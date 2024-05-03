Spiegel: Чехія хоче обмежень на пересування дипломатів РФ країнами ЄС

Чехія хоче заборонити російським дипломатам вільно пересуватися країнами Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, в середині квітня Чехія розповсюдила серед країн ЄС документ, в якому наголошується, що шпигунство, пропаганда, а також матеріально-технічне забезпечення терактів є основними завданнями багатьох російських дипломатів у ЄС.

Згідно з документом, планів запроваджувати повну заборону на пересування російських дипломатів Шенгенською зоною немає. Але Чехія хоче, щоб дипломатів РФ змусили в аеропортах пред'являти не лише документ, що засвідчує особу, а й дозвіл на в'їзд.

Прага також допускає, що Росія може ввести заходи у відповідь проти дипломатів країн Євросоюзу, що стало б "актом відплати" і порушило б міжнародне право.

"Свобода пересування російських шпигунів Шенгенською зоною не є дипломатичним привілеєм" , - сказано в документі.

При цьому там уточнюється, що ризики від можливих заходів Москви набагато менші, ніж збитки від діяльності російських дипломатів.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, Чехія ще з минулого року намагається запровадити обмеження на пересування російських дипломатів на рівні Європейського союзу.

Раніше країна хотіла, щоб дипломатам РФ видавали візи та дозволи на проживання, які дають можливість подорожувати лише територією країни перебування.