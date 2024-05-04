Путін планує відвідати Китай: ЗМІ дізналися дату та мету візиту

Російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай трохи більше, ніж через тиждень після інавгурації. Поїздка підкреслить зростаючу важливість зв'язків між двома країнами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Візит орієнтовно запланований на 15-16 травня, повідомила людина, знайома з планами Кремля. Поїздка для переговорів з президентом Китаю Сі Цзіньпіном стане першою поїздкою диктатора за кордон після його інавгурації в Кремлі 7 травня, сказало джерело, яке відмовилося назвати себе,

Путін прибуде до Китаю після того, як Сі завершить свій перший за п'ять років візит до Європейського Союзу. За планом він відвідає Францію, Сербію та Угорщину у рамках турне, що розпочнеться 5 травня, і війна Росії в Україні, ймовірно, буде серед питань для обговорення.

Китай та РФ оголосили про дружбу "без обмежень", яка досі допомагала Росії витримувати безпрецедентні санкції, запроваджені США та їх союзниками. Завдяки продажам російської нафти та закупівлям електроніки, промислового обладнання та автомобілів товарообіг Москви з Китаєм досяг рекордних 240 млрд доларів у 2023 році, що більш ніж удвічі перевищує 108 млрд доларів, досягнуті у 2020 році.

Останній раз Путін відвідував Китай у жовтні, щоб взяти участь у форумі, присвяченому підписаній Сі ініціативою "Один пояс і один шлях", що є рідкісною закордонною поїздкою для російського лідера з того часу, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за звинуваченням у передбачуваних військових злочинах у березні минулого року.

Співробітництво Росії та Китаю

Раніше ми писали, що Росія та Китай вже співпрацюють у військових питаннях. РФ може допомагати можливим нападом на Тайвань.

Також ми повідомляли, що через санкції Китай та Росія переходять на підпільні платежі.