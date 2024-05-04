Вночі ППО знищила усі 13 "Шахедів", які запустила Росія

У ніч на суботу протиповітряна оборона знищила 13 ударних безпілотників "Шахед", усі, що запускав ворог, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

У ніч на 4 травня противник запустив тринадцять ударних БпЛА типу "Шахед" та чотири зенітні керовані ракети С-300. Усі пуски здійснювались з Бєлгородської області Росії.

В результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.