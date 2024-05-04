ДСНС: У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа, горіло підприємство

Масштабна пожежа сталася у Миколаєві в ніч на 4 травня. Там горіло деревообробне підприємство, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області.

Пожежа спалахнула в Інгульському районі на території деревообробного підприємства. Вогонь охопив територію площею 2000 квадратних метрів. На місці інциденту працювало 64 пожежники та 17 одиниць техніки.

Станом на 05:25 пожежу локалізували, триває гасіння окремих осередків.

Як зазначають у ДСНС, до ліквідації пожежі залучили тактичний робот Magirus Wolf R1. Гасіння ускладнюється сильним поривчастим вітром, що сприяє швидкому розповсюдженню вогню.

Фото: у Миколаєві горіло підприємство (facebook.com/DSNSMYKOL)

Нагадаємо, вчора, 3 травня, у Берліні сталася пожежа на заводі Iris-T. Там зберігалася сірчана кислота і ціанід міді. Через пожежу частину міста огорнув токсичний дим, жителям розсилали попередження про загрозу.

Також зазначимо, що у Харкові в ніч на 4 травня сталися три пожежі через атаку дронів. Відомо, що поранення отримали чотири людини, зокрема одна дитина.