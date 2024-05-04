Зеленський: Росія обстріляла понад 380 міст та регіонів за тиждень

Цього тижня російські загарбники здійснили понад 380 обстрілів українських міст і регіонів, рішення про системи протиповітряної оборони і зброю необхідні просто зараз для захисту життя, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Facebook.

"Вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя.

Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області. Терористи здійснили понад 380 обстрілів наших міст та регіонів лише за цей тиждень. І так – кожен тиждень цієї війни.

Щоденний свідомий російський терор проти людей, наших міст і сіл можна зупинити. У партнерів є всі необхідні системи, вся необхідна зброя, щоб Україна змогла захистити життя".

Зеленський подякував партнерам, які розуміють важливість постачання засобів ППО.