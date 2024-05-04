Уряд витратив 76 млн гривень на компенсації за прихисток ВПО
За лютий 2024 року за програмою "Прихисток" спрямовано 76 мільйонів гривень компенсацій, які розподілені між 71 тисяч власників житла, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кошти перераховано особам, які прихистили понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб
За програмою "Прихисток" передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.
Починаючи з січня поточного року, компенсації фінансуються Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.