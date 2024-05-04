Боррель: Європейці мають розуміти, що Путін не зупиниться в Україні

Європейці повинні розуміти, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо досягне успіху в Україні. У такому разі російські війська можуть бути на польському кордоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява головного дипломата ЄС Жозепа Борреля під час виступу в Оксфордському університеті.

"Сьогодні Путін є загрозою екзистенції для всіх нас. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Європейці повинні знати про перспективу мати в Києві маріонетковий уряд, як у Білорусі, і російські війська на польському кордоні" , - сказав він.

Боррель нагадав, що був на Донбасі перед початком повномасштабного вторгнення РФ у січні 2022 року. Тоді Європейський союз не постачав зброю країні, яка воює. Як зазначив європейський дипломат, відповідь ЄС на російське вторгнення була потужною і "об'єднала, щоб забезпечити Україну військовою потужністю, необхідною для протистояння".

"Зараз Путін сприймає весь Захід як супротивника. Він чітко дав це зрозуміти в багатьох своїх виступах. Кожен день на російських телестанціях говорять і повторюють: "Захід - весь Захід, глобальний Захід - наш ворог". І вони діють відповідно через дезінформацію, отруюючи наше інформаційне середовище" , - додав дипломат.

На думку Борреля, Росія намагається втрутитися у демократичні процеси ЄС, зокрема у європейські вибори.

Допомога Україні від ЄС

Варто зазначити, що Європейський союз з початку повномасштабної війни надав Україні фінансову допомогу для підтримки бюджету, ввів понад 10 пакетів санкцій проти Росії, забезпечив захист для українських біженців та фінансував військові допомогу.

Також зараз точаться дискусії щодо використання заморожених в Євросоюзі російських активів. До прикладу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити прибуток від активів РФ на зброю для України.

Проте, за даними західних ЗМІ, деякі країни ЄС виступили проти такої ініціативи.