Конгресмен: США можуть втрутитися у конфлікт з РФ у разі поразки України

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс наголосив на важливості подальшої підтримки Штатами України, яка протистоїть військовій агресії РФ. Така допомога Вашингтона важлива, зокрема, для запобігання розширенню війни, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

У цьому контексті американський політик висловив думку, що у разі успіху Кремля у загарбницькій воєнній кампанії в Україні, Вашингтону, ймовірно, доведеться втрутитися у цю війну, причому у військовому плані.

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт - не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями" , - сказав Джеффріс в інтерв'ю в передачі "60 Minutes".

Конгресмен пояснив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін прагне захопити більше територій інших країн з метою нібито "відтворити" Радянський Союз. Очільник Кремля у цій агресії і надалі погрожуватиме союзникам по НАТО.

Джеффріс зазначив, що вторгнення Путіна в сусідню Грузію не закінчилося на цьому, як і його захоплення територій України у Криму та в Донецькій і Луганській областях ще у 2014 році.

"Чи повинні ми вірити, що перед обличчям такого роду послідовної агресії, що якщо ми дозволимо Володимиру Путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться лише на Україні? Звичайно, ні" , - акцентував конгресмен.

Розмови щодо можливості відправки західних військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон висловився про можливість введення західних військ на територію України у майбутньому.

Також лідер Франції додав, що, на його думку, головна проблема полягає в тому, що наразі немає консенсус щодо цього питання з іншими державами. Пізніше Макрон пояснив, що не йдеться про безпосередню відправку військ для участі в бойових діях.

Зауважимо, що деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість, зокрема Литва, Латвія, Естонія та Канада. Однак більшість держав не підтримали ініціативу Макрона.