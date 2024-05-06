Угорщина не буде видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків – віцепрем’єр

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що Будапешт не буде передавати Києву українських чоловіків-біженців призовного віку, повідомляє Європейська правда.

Шем’єн заявив, що "кожен біженець" з України у нас у "цілковитій безпеці та отримує всю допомогу".

"Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть", – сказав заступник прем’єр-міністра Угорщини.

Шем’єн зазначив, що у випадку закарпатських угорців це "природний національний обов’язок" Будапешта, а у випадку з українцями – це гуманітарний і юридичний жест, оскільки ніхто, чиє життя буде під загрозою, не підлягає екстрадиції.

"Українці хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо", – сказав віцепрем’єр Угорщини.

Як відомо, 23 квітня Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.