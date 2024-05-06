Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження військового стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять відповідні законопроекти.

Згідно з документами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію з 14 травня ще на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада схвалила укази президента про воєнний стан та мобілізацію в перший день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого 2022 року на 30 діб.

Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.

Зазначимо, що воєнний стан - це особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних якнайшвидшої стабілізації ситуації.

При цьому можуть обмежуватися деякі права та свободи громадян.

Додамо, що вже з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію.