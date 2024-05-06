Міністр оборони Іспанії: Україна вже отримала від союзників ракети до Patriot

Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє El Mundo.

Про те що Україна отримали ракети до ППО Роблес розповіла під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де проходять підготовку українські бійці.

"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії" , - пояснила вона.

За її словами, всі повинні чітко усвідомлювати, що Україна - це країна, яка зазнала вторгнення з боку Путіна, який чинить великі масові вбивства і не має наміру встановлювати жодних обмежень.

Patriot для України

На початку весни цього року Росія посилила масштабні обстріли України. Це призвело до виснаження систем ППО та нестачі ракет для них.

Однак під час останнього засіданні у форматі "Рамштайн" низка країн повідомили що передадуть Україні ракети до ППО - серед них була і Іспанія.

Окрім цього влада Німеччина погодилась передати Україні ще одну систему ППО Patriot для захисту від російських обстрілів.