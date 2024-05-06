Міськрада: Росіяни ракетою ППО влучили в цивільне авто у Маріуполі

5 травня російські окупанти намагалися збити повітряні цілі біля Маріуполя, але влучили в цивільний автомобіль, внаслідок чого було поранено подружжя.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Маріупольська міська рада у соцмережах.

Повідомляється, що чоловіка та жінку доставили до маріупольської лікарні.

За непідтвердженою інформацією, постраждалим ампутували кінцівки.

Водночас гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що автомобіль із мирними жителями нібито підірвався на українській 82-міліметровій міні, яку чомусь за два роки окупації ніхто не прибрав.

Крім того, повідомляють у міськраді, на вихідних російські військові протаранили цивільний автомобіль у Маріуполі. За попередньою інформацією, відомо про загибель водія постраждалої автівки.

"Подібні випадки регулярно відбуваються у місті. Окупанти не дотримуються жодних дорожніх правил. Поліція ж у свою чергу закриває очі на усі правопорушення військових, навіть з летальними випадками мирних маріупольців".