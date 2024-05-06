У Пентагоні прокоментували наміри Росії провести ядерні навчання

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу 6 травня засудив "безвідповідальну риторику" Росії після того, як вона оголосила про наміри провести навчання із застосування ядерної зброї, повідомляє Європейська правда.

Про це повiдомляє AFP.

Речник Пентагону назвав заяви російської сторони "прикладом безвідповідальної риторики, яку ми бачили з боку Росії й раніше".

"Це абсолютно недоречно з огляду на поточну ситуацію з безпекою", – додав він.

Райдер також наголосив, що США не спостерігають змін у стратегічному розташуванні російських сил, але "будуть продовжувати стежити за ситуацією".

У понеділок Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Йдеться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.

У ЄС назвали плани навчань продовженням російської безвідповідальної поведінки.