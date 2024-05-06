ЗМІ: Росія припинила постачання зброї на фронт через Кримський міст

Після неодноразових атак України Росія припинила постачати зброї для забезпечення своїх військ на фронті через Кримський міст. Країна-агресор перейшла на використання сухопутних маршрутів через окуповану територію, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише The Independent з посиланням на супутникові знімки Maxar і висновки аналітиків розвідувального агентства Molfar.

Аналіз супутникових зображень показує, що на Кримському мосту майже немає руху. Тому, як вважають аналітики, він більше не може бути ефективною військовою ціллю для ЗСУ.

Супутникові знімки показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.

Аналітики заявили, що ні в березні, ні у квітні на мосту не було жодних рухів за участю російських військових сил.

Зазначається, що використання Росією мосту значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою морських безекіпажних катерів і підірвала частину проїжджої частини та залізничної лінії.

Як повідомив генеральний директор Molfar Артем Старосек, рішення російської влади припинити використання Кримського мосту для поповнення запасів російських сил збіглося з різким зростанням вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області.

"Києву тепер слід зосередити свою увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб зв'язати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією", - сказав він.

Нову залізничну лінію, яка йде від Акімівки в Мелітополі та тягнеться до Бердянська та Маріуполя, перш ніж досягти Ростова в Росії, ймовірно, використовуватимуть російські війська для нового наступу.

На думку Старосека, Україна могла б отримати вигоду, націлюючись на ці сухопутні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на Кримський міст:

"Саме ці шляхи становлять наразі серйознішу загрозу, ніж непрацюючий залізничний шлях Кримського мосту. Західна допомога також має надаватися таким чином, щоб вона могла покрити потребу України у завданні ударів по цих активних точках із російськими боєприпасами", - зазначив він.

Знищення Кримського мосту

Нагадаємо, Сили оборони вже неодноразово завдавали ударів по незаконно збудованому росіянами Кримському мосту.

Нещодавно видання The Guardian опублікувало статтю, у якій йшлось про те, що українська розвідка готується до третього удару по Кримському мосту. Це нібито станеться вже в першій половині 2024 року.

Коментуючи статтю, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що інформація не є новою, оскільки Кримський міст військова ціль та підлягає "знешкодженню".