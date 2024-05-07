Швеція хоче надати біженцям з України переваги для проживання

Уряд Швеції пропонує, щоб українці, як перебувають у країні, могли швидше зареєструватися та отримати номери соціального страхування, що дало би їм низку переваг, повідомляє Європейська правда.

За чинними правилами, українці повинні прожити у Швеції три роки, перш ніж їх зможуть занести до реєстру населення, та перш ніж вони зможуть отримати номер соціального страхування.

Але влада Швеції хоче, щоб українці могли реєструватися через рік перебування. Уряд планує, аби нові правила набули чинності 1 листопада.

"Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною.

Крім того, через свій номер соціального страхування вони також можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою" , – прокоментувала міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Зареєстровані в національному реєстрі українці можуть брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка підтримує вивчення шведської мови та допомагає з пошуком роботи.

Участь у програмі дозволить отримувати більше грошей, ніж отримують українці сьогодні. Сьогодні українці можуть отримувати мати від Міграційного агентства Швеції у розмірі 71 шведська крона на день (7 євро), а з участю у програмі - 308 шведських крон (30 євро).

За даними уряду Швеції, станом на 1 листопада цього року близько 33 тисяч українців будуть зареєстровані та матимуть право на кращу допомогу у виході на ринок праці через програму агентства зайнятості.

Водночас українці не матимуть права на допомогу на дітей або житло, а багато з них продовжуватимуть жити на 71 шведську крону на день, поки не зможуть зареєструватися після перебування у країні понад 12 місяців.