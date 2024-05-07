На Сумщині заживили споживачів після обстрілу 6 травня – "Укренерго"

На Сумщині майже повністю відновлено енергоживлення після атаки 6 травня, коли було знеструмлено понад 400 тисяч споживачів.﻿ Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері програми "Сніданок з 1+1", повідомляє Економічна правда.

Він зазначив, що наслідки масованої атаки 6 травня практично повністю усунуті для споживачів у Сумській області. Наразі відбувається відновлення пошкодженого обладнання, а споживачі заживленні за певними резервними схемами.

"У нас практично на кожен випадок атаки для різних сценаріїв по кожній області випрацювані вже механізми, що ми робимо для того, щоб заживлювати споживачів. Найважливіше що енергопостачання відновлюється в короткий термін" , – розповів Кудрицький.

Нагадаємо, через нічний обстріл у понеділок на Сумщині було знеструмлено понад 400 тисяч споживачів. Росіяни 6 травня завдали ракетно-дронового удару по Сумській області, пошкодивши серед іншого високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".