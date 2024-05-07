Після Франції Сі Цзіньпін відвідає Угорщину

Будапешт планує підписати щонайменше 16 угод з Пекіном під час візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Угорщини 8 травня. Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Ліга.net.

За даними Bloomberg, загалом двосторонніх угод має бути 18, проте дві з них ще є на стадії переговорів.

Інші 16 договорів будуть зосереджені на розширенні участі Угорщини в китайській ініціативі "Один пояс, один шлях", що міститиме подальші залізничні, автомобільні та енергетичні проєкти, зазначає Bloomberg. Крім того, країни також розглянуть можливість співпраці в ядерній сфері.

Угорщина має один із найбільш прокитайських урядів у ЄС і відкидає міжнародний тиск, спрямований на скорочення економічних зв'язків з Пекіном. Також Угорщина стала одним з основних напрямків нових китайських інвестицій у Європі.

5 травня 2024 року вперше за останні п’ять років голова КНР прибув до Франції. До цього видання Bloomberg писало, що президент Франції Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок з Сі, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.