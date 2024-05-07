Росіяни змирилися з війною і гуртуються навколо Путіна – Bloomberg

Громадяни Росії вчаться жити в умовах війни, яку їхній диктатор Володимир Путін розв'язав в Україні. При цьому вони не протестують проти вторгнення і погіршення якості життя.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У той час як Путін готується скласти присягу на ще шість років президентства, вторгнення стало частиною повсякденного життя для багатьох росіян, спростувавши очікування, що тиск міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції в кінцевому підсумку налаштують їх проти нього. Багато хто не протестує, а гуртується навколо "прапора".

Кремль використовує найбільший європейський конфлікт з часів Другої світової війни для реорганізації Росії, поєднуючи запеклий націоналізм із потужною сумішшю ностальгії за радянськими часами та імперським традиціям із посиленням придушення інакомислення.

У результаті Путін не відчуває особливого тиску всередині країни, щоб припинити бойові дії, попри величезні військові втрати, що створює проблему для американських і європейських союзників України, які намагаються підвищити ціну для Росії за продовження війни, яка триває вже третій рік.