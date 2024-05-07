"Укроборонпром" налагоджує виробництво мінометних мін "натівського" калібру

Підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" поступово переходять до виготовлення 60-мм мінометних мін.﻿ Про це розповів генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін під час Форуму оборонних індустрій Україна-ЄС, повідомляє Економічна правда.

"Підприємства Товариства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін" , – зазначив Сметанін.

Він також додав що, підприємства "Укроборонпрому" роблять все можливе для збільшення виробництва озброєнь і військової техніки як на вітчизняних потужностях, так і на тих, що розташовані за кордонами нашої держави.

Завдяки роботі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Україні вдалося залучити значний обсяг українських коштів для масштабування виготовлення продукції, зокрема боєприпасів. Проте наразі спроможності приблизно втричі вище наявного рівня фінансування.