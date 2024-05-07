Санду: Молдова буде захищатися в разі нападу РФ

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що Кишинів зосередить зусилля на тому, аби звести до мінімуму ризик російської агресії проти себе, але у разі такого сценарію буде захищатися. Про це Санду сказала в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю, повідомляє Європейська правда.

У відповідь на питання, чи буде Молдова чинити спротив за гіпотетичного сценарію, якби Росія вдерлася на територію Молдови, президентка сказала, що її країна зробить все, щоб конфлікту не сталося.

"Ми зробимо усе для того, щоб цього не сталося, включно з нашим планом євроінтеграції. Передусім це план для забезпечення безпеки, тому що ЄС – це проєкт миру" , – сказала Санду.

"За конституцією ми маємо зробити усе для того, щоб зберегти мир і щоб убезпечити наших громадян. У нас є армія. У нас є оборонний сектор, і ми робимо ці інвестиції. Але ми дуже сподіваємося, що ця війна скоро завершиться і ми зможемо інвестувати в економіку та інші галузі, і не будемо у становищі, коли ми вимушені інвестувати в оборону" , – додала президентка.

Її попросили чіткіше відповісти на початкове питання про те, чи буде Молдова опиратися у разі вторгнення.