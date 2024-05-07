Уряд автоматично продовжив відстрочку від мобілізації на місяць
На місяць автоматично продовжили відстрочку від мобілізації, для тих, кому це передбачено за відповідним рішенням Міністерства економіки. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Економічна правда.
Відстрочка за рішенням Мінекономіки продовжується автоматично на ще 1 місяць для тих, у кого не закінчився строк відстрочки на момент прийняття рішення, тобто 7 травня.
Нагадаємо, Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віцепрем’єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних на три місяці, до врегулювання нормативної бази відповідно до нового закону про мобілізацію.