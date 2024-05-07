У Зеленського відреагували на "інавгурацію" Путіна
Володимир Путін не став президентом, а є диктатором і сьогодні в Москві пройшов процес класичної російської коронації, а не інавгурації, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка та сторінку Центру протидії дезінформації.
Що говорять у Зеленського
Подоляк уточнив, що Путін не президент, а класичний малоосвічений диктатор РФ і сьогодні відбулася не інавгурація, а класична російська коронація чергового "табірного пахана".
"Не вільна країна. Але повноцінна диктатура з вираженими комплексами ненависті, заздрості, бажання чужої крові", - написав Подоляк.
Також він уточнив, що Путін не готовий відповідати сучасності, а бажає збільшувати агресію, експансію і масштабувати війни в різних форматах.
"Невже це ще не очевидно? І невже все ще є бажання насолоджуватися видовищем коронації чергового кривавого російського тирана?", - додав радник керівника Офісу президента.
"Миролюбні" заяви Путіна
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що під час "інавгурації" Путін висловився про нібито готовність до діалогу із Заходом, просуваючи пропагандистський наратив про "миролюбність" РФ.
При цьому Путін одразу ж висунув умови для діалогу і натякнув, що Москва продовжить докладати зусиль для протидії Заходу. Центр протидії дезінформації пояснив, що жодні дії РФ не свідчать про готовність до змістовних переговорів.
"Миролюбним" заявам Путіна передував ядерний шантаж і погрози. Одночасно із заявами про переговори Путін закликає росіян до єднання для "здобуття перемоги", тим самим перекреслюючи будь-які надії власного населення на завершення війни", - пише відомство.
Новий "президентський" термін Путіна
У березні в Росії відбулися "президентські вибори", на яких очікувано "переможцем" став Путін. При цьому вибори проходили на окупованих територіях України.
У МЗС України повідомили, що Україна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом РФ.
Водночас у Держдепі заявили, що Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна президентом Росії.