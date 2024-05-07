Білорусь слідом за Росією вирішила провести перевірку носіїв ядерної зброї

Відповідно до розпорядження Олександра Лукашенка, військові Білорусі проводять перевірку засобів-носіїв тактичної ядерної зброї (ТЯЗ), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства оборони Білорусі.

За словами голови Міністерства оборони Білорусі Віктора Хреніна, розпорядження від Лукашенка було отримано сьогодні, 7 травня. Зокрема до готовності до виконання завдань приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і ескадрилья літаків Су-25.

"Перевірку буде проведено відповідно строго до регламенту часу, встановленого головнокомандувачем. Під час неї буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами" , - додав міністр оборони Білорусі.

Генерал-майор Віктор Гулевич також розповів, що в рамках перевірки пройшло перебазування частини сил й засобів авіації на запасний аеродром.

Ядерні навчання

Варто нагадати, що лише нещодавно російські військові, за доручення диктатора Володимира Путіна, також розпочали підготовку до ядерних навчань. Як пояснила країна-терорист, цей крок є відповіддю на нібито "провокації" Заходу.

За словами представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, Російська Федерація брязкає тим, що має, у зв'язку з чим її ядерні погрози не є чимось новим.