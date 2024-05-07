Глава МЗС Німеччини: Росія веде загарбницьку війну на всіх рівнях

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила з різкою критикою російського уряду, звинувативши Кремль в загарбницькій війні "на всіх рівнях", повідомляє Європейська правда.

Заяву німецької міністерки наводить Tagesschau.

Бербок зазначила, що Росія веде "загарбницьку війну на всіх рівнях", маючи на увазі, зокрема, блокаду експорту українського зерна, а також "масовані кібератаки".

Ці кібератаки також були спрямовані проти Соціал-демократичної партії у Німеччині та компаній у Федеративній Республіці, нагадала вона.

"Це безвідповідальний процес. Це подія, про яку ми не можемо мовчати", – підкреслила очільниця німецького МЗС.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія прагне нашкодити європейським країнам усіма можливими способами.

Своєю чергою керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик припускає, що глава Кремля Владімір Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО.