Міноборони: Понад 3 тисячі людей вже отримали консультацію в Центрах рекрутингу

Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що понад 3 тисяч людей вже отримали консультацію в Центрах рекрутингу. З них близько 30% наразі проходять оформлення, 50 – перебувають в навчальних центрах, а півтора десятка вже у військових частинах на відповідних посадах, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Бежевець в ефірі телемарафону.

"Більш ніж 3200 людей вже звернулося. Приблизно 30% на тій чи іншій стадії оформлення зараз перебувають: або їм підбираються вакансії, або вони сконтактовані з військовими частинами, або вже оформляються. Приблизно 50 вже знаходяться в навчальних центрах і готуються, і ці цифри зростають з кожним днем".

Повідомляється, що наразі в армії є 12 тисяч вакансій.

"У нас вже більше 2000 вакансій, це безпосередньо ті, які зібрали центри з військових частин, пункти постійної дислокації яких перебувають у відповідному регіоні або які представлені в регіонах. І ще близько 10 тисяч різних вакансій онлайн зараз розміщені безпосередньо військовими частинами".

Також Бежевець зазначив, що у центрах рекрутингу можна обрати спеціальності які "максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини". За його словами, є велика кількість вакансій, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням, ремонтом та штабні посади.

Крім того, уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу додав, що Міноборони працює над тим, щоб рекрутингові центри були представлені майже в кожному регіоні України.

Передісторія:

7 травня на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії, куди може звернутися людина з будь-якого регіону.

1 травня на Закарпатті почав роботу новий центр рекрутингу, таких центрів загалом по країні відкрили уже 19.

У березні в Міністерстві оборони України заявили, що планують відкрити в першому півріччі 2024 року 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах.