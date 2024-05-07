Як переселенцям отримати безкоштовне житло в Україні: умови та поради

Переселенці в Україні можуть отримати безкоштовне житло у різних регіонах. ВПО можуть самостійно знайти помешкання або ж звернутися за допомогою до держави, повідомляє РБК-Україна.

При підготовці матеріалі використовувалися джерела: пресслужба Міністерства соціальної політики, Офісу омбудсмена з прав людини, Офісу президента, постанова Кабміну №495 від 29 квітня 2022 року, сайт "Дія", ресурси "Прихисток", "Допомагай", заяви голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк.

Як зазначають в уряді, в Україні є кілька мільйонів внутрішньо переміщених осіб, зокрема, 3,6 млн - це особи, які переїхали. З них 2,5 млн українців, які не можуть повернутися до своїх домівок через окупацію, бойові дії або через зруйноване житло.

В Україні є декілька варіантів, як переселенці можуть отримати безкоштовне житло.

Хто може розраховувати на безкоштовне житло

Отримати безкоштовне житло можуть особи, які офіційно отримали статус внутрішньо переміщеної особи.

Згідно з постановою Кабміну, першочергове право на отримання безкоштовного житла мають:

сім'ї з дітьми та багатодітні родини;

вагітні;

люди, які втратили працездатність;

пенсіонери, житло яких зруйнували або воно стало непридатним для проживання.

Як отримати безкоштовне житло від держави

Щоб отримати безкоштовне житло, потрібно стати на облік громадян, які потребують тимчасового житла. Для цього потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг чи органів місцевої влади за місцем проживання.

Кожен орган сам визначає людей, яким надають безкоштовне житло за результатами нарахування балів. Детальніше про систему оцінювання потреби в житлі для ВПО - дізнайтеся за посиланням﻿.

Житло надають на один рік, але цей термін можуть продовжити. На одну особу повинно припадати не менше шести квадратних метрів житлового приміщення.

Для ефективнішого пошуку житла можна звернутися до контакт-центрів в областях та територіальних громадах. Телефони можна знайти тут﻿ і тут﻿.

Варто додати, що у багатьох областях облаштоване соціальне житло, наприклад, у гуртожитках. Також у регіонах будують соціальні будинки - невеликі котеджі, які облаштовані для тимчасового поселення переселенців.

Як знайти житло самостійно

Переселенці в Україні також можуть самостійно знайти житло. Багато господарів надають помешкання безкоштовно або ж за орендну плату, або, наприклад, за оплату комунальних послуг.

Самостійний пошук може пришвидшити процес, також можна знайти довготривале житло чи з кращими умовами, ніж соціальне житло.

Є декілька сервісів з пошуку будинків чи квартир для переселенців:

Державний сервіс "Прихисток﻿" (він містить інформацію про кількість вільних місць у зареєстрованих помешканнях різних областей України. Щоб знайти потрібне житло, потрібно обрати відповідні фільтри);

сайт "Допомагай﻿" від волонтерської ІТ-спільноти (можна знайти помешкання у безпечних регіонах України, скориставшись фільтрами), можна також зателефонувати на гарячу лінію 0 (800) 332-238;

Telegram-ботом "Турботник﻿" від Міністерства цифрової трансформації (за допомогою бота можна знайти житло, а також інші необхідні для ВПО речі. Бот видає телефони, куди можна звернутися за допомогою).

Увага! Будьте обережні з пошуком житла в інтернеті. В Україні побільшало онлайн-шахраїв, які виманюють гроші, пропонуючи в оренду неіснуючі квартири чи будинки.

Соціальне орендне житло

В Україні офіційно ще не реалізована ідея з соціальним орендним житлом для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто потребує підтримки. Але у Верховній раді пропонують такий варіант.

Зокрема, у парламенті хочуть запровадити ініціативу з соціальною орендою, яка популярна в країнах ЄС - Нідерландах, Австрії, Данії, Угорщині та Фінляндії.

Як пояснюють у Раді, ставка оплати за таке житло буде нижчою за ринкову ціну. Усі надходження з оренди будуть передавати до спеціального фонду. Потім ці кошти спрямують на будівництво нового житла.