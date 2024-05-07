Лубінець розкритикував Червоний хрест за відсутність реакції на злочини РФ

Міжнародна федерація Червоного хреста займає "позицію страуса" в питанні злочинів окупантів, оскільки не висловлюють позиції підтримки України та засудження РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі національного телемарафону.

За його словами, під час сьогоднішньої його зустрічі з президентом Міжнародної федерації Червоного хреста, він передав документи щодо злочинів російського Червоного хреста, який порушує принципи нейтральності, прямо збирає допомогу для військових російської армії, а керівник організації з РФ співпрацює з так званим головою табору "Артек" у Криму.

"І пряма допомога Червоного хреста Російської Федерації виливається в те, що українські діти незаконно проходять там так звану процедуру військової підготовки, перевиховання. Тобто, російський Червоний хрест безпосередньо бере участь у процесі незаконної зміни ідентифікації українських дітей" , - сказав Лубінець.

"Позиція страуса"

Також омбудсмен передав документи, які свідчать про те, що російський Червоний Хрест з 2014 року незаконно використовує майно, яке було у володінні українського Червоного хреста в Криму.

"Фактично 10 років, як росіяни вкрали майно українців і всі 10 років Міжнародна федерація, до якої входить російський Червоний хрест, займає позицію страуса. Тобто вони просто мовчать, позицію підтримки вони не можуть висловити, позицію засудження чомусь вони теж не можуть висловити" , - додав Лубінець.

Виключення російського Червоного хреста

Омбудсмен пояснив, що Міжнародна федерація Червоного хреста пообіцяла розібратися у всіх наданих фактах, буде створено спеціальну комісію, і вже по результатами діяльності цієї комісії ухвалюватимуть рішення про можливе призупинення членства російського Червоного хреста.

Водночас Лубінець додав, що сподівається, що цього року може трапитися перше історичне рішення, коли російський Червоний хрест виключать із Міжнародної федерації Червоного хреста.

Омбудсмен не вперше критикує Червоний хрест

Червоний хрест допомагає Україні в гуманітарному плані, проте відмовляється вживати будь-яких дій щодо російського Червоного хреста, який виступив на підтримку офіційної влади РФ.

Наприкінці грудня Лубінець говорив, що Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного хреста верифікований відеозапис, на якому зафіксовано використання українських військовополонених як "живого щита" на лінії зіткнення. Однак міжнародна інституція проігнорувала інформацію.

А вже у квітні Лубінець закликав провести розслідування за фактами підтримки війни проти України представниками російського Червоного хреста.