У Раді обіцяють карати працівників ТЦК за порушення прав людини
Співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час проведення мобілізації не повинні порушувати права людини, бо за це на них очікує покарання, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява члена комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в ефірі телеканалу "Київ 24".
За його словами, безперечно, що в процесі здійснення мобілізаційних заходів порушувати права людини, право на недоторканність приватного життя, право на власність, яке не обмежується воєнним станом, не можна.
"І тут будь-які заходи мають здійснитися з дотриманням поваги до людської гідності, тому що право на людську гідність це те, що взагалі не може бути обмежене навіть в умовах воєнного стану", - пояснив нардеп.
Він уточнив, що бувають випадки, які набувають не тільки суспільного розголосу, але на них реагують правоохоронні органи, якщо в діях представників ТЦК і СП є ознаки правопорушення чи то кримінальні, чи то адміністративні, а далі вони реєструються й розслідується.
"Дуже багато представників ТЦК СП після таких скандальних випадків порушення прав людини, вони просто перестають бути представниками ТЦК СП і відправляються в бойові підрозділи", - додав Веніславський.
Скандальні випадки під час роботи представників ТЦК
За час проведення в Україні мобілізації неодноразово траплялися ситуації, коли представники ТЦК і СП могли порушувати закон. Тому правоохоронці проводять розслідування за кожним таким фактом і звітують про виконану роботу.
Приміром торік правоохоронці повідомили про підозру в тортурах і незаконному позбавленні волі двом працівникам Самбірського військкомату.
А в січні 2024 року правоохоронці закінчили розслідування щодо двох співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тернополя. Їх звинувачують у катуванні мобілізованих.