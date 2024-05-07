Зеленський анонсував важливі новини на найближчі тижні
Найближчими тижнями в Україну з візитом прибудуть іноземні партнери та будуть підписані нові угоди щодо гарантій безпеки, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява президента Володимира Зеленського.
За словами президента, наразі готуються зустрічі та документи, які точно стануть новинами найближчими тижнями.
"Нові візити в Україну наших партнерів. Нові угоди щодо безпеки для нашої держави і життя загалом у Європі. І, звісно, ми продовжуємо готувати фактичний старт перемовин з Європейським Союзом на червень. З нашого, українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків. Україна виконала свої зобов'язання", - сказав президент.
За його словами, на таку саму результативну активність України розраховує і з боку партнерів.
Гарантії безпеки для України
Низка західних країн уже підписали з Україною угоди про гарантії безпеки. Цей процес стартував після Вільнюського саміту НАТО.
Нещодавно Зеленський говорив, що Україна готує ще сім нових угод про гарантії безпеки.
А вчора в Офісі президента повідомили, що Україна провела четвертий раунд переговорів зі США щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.