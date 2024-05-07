Перша країна Африки підтвердила участь у саміті миру у Швейцарії

Кабо-Верде стала першою африканською країною, яка підтвердила, що візьме участь у саміті миру у Швейцарії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Як розповів глава держави, він провів переговори з прем'єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея і Сілвою.

"Подякував за його підтримку формули миру та особисту принципову позицію щодо російського вторгнення. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у саміті миру" , - додав Зеленський.

Він зазначив, що обговорив з прем'єром зусилля для залучення якнайбільшої кількості країн Африки на саміт миру.

Зеленський наголосив, що голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні.

Учасники саміту миру

Варто зауважити, що останніми днями свою участь у саміті миру підтвердили лідери Литви, Польщі, Латвії, Іспанії, Бельгії та Фінляндії.

Також ще раніше участь анонсували прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та президент Франції Еммануель Макрон.

Під час саміту Київ запланував обговорення трьох тем. Одна з них - звільнення полонених.