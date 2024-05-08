США відкликали ліцензії на експорт чіпів Intel та Qualcomm для китайської Huawei

Адміністрація США Джо Байдена відкликала експортні ліцензії, які дозволяють компаніям Intel і Qualcomm постачати для Huawei напівпровідники.﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Відповідні рішення є посиленням тиску Вашингтону на китайську компанію з виробництва телекомунікаційного обладнання. Видання з посиланням на людей, знайомих з ситуацією, зазначає, що цей крок Міністерства торгівлі США впливає на постачання мікросхем для портативних комп'ютерів і мобільних телефонів Huawei.

"Вашингтон вже має жорсткі обмеження на продаж американських технологій Huawei, але законодавці-республіканці закликали президента Джо Байдена вжити ще жорсткіших заходів проти китайської групи, яка, за словами чиновників з національної безпеки, допомагає Пекіну займатися кібершпигунством по всьому світу. Huawei заперечує ці звинувачення" , – йдеться в повідомленні.

За словами експертки з експортного контролю в консалтинговій компанії Beacon Global Strategies Меган Гарріс, цей крок свідчить про те, наскільки серйозно уряд США підходить до того, що він вважає загрозою національній безпеці з боку китайських технологій, і не відступає від неї.

Крім того, відкликання ліцензій відбувається на тлі тривоги США щодо здатності Huawei розробляти передові чіпи, попри масштабний експортний контроль, запроваджений у 2022 році.

Після публікації листа Intel заявила, що суворо дотримується всіх законів і правил у країнах, де веде свій бізнес. Ноутбук Huawei MateBook X Pro, який був випущений минулого місяця, використовує чіп Intel Core Ultra 9. Наразі Intel відмовилася коментувати майбутній крок міністерства торгівлі.

Натомість посольство Китаю у Вашингтоні розкритикувало цей крок, назвавши його "повним економічним знущанням".