Путін хоче повернути в Європу імперії та автократії – фон дер Ляєн

Лідер Росії Владімір Путін хоче повернути в Європу імперії та автократії, порушивши заснований на правилах європейський порядок. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Європейському економічному конгресі в Катовіце у вівторок, повідомляє Європейська правда.

Виступаючи разом із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, фон дер Ляєн наполягала, що виступає за ЄС, який готовий зробити все можливе, щоб захистити Європу, і особливо Україну.

"Війна Путіна – це перекроювання карти Європи, але це також війна проти нашого Союзу та всієї глобальної системи, заснованої на правилах" , – сказала вона.

За її словами, Путін хоче повернути імперію та автократичне правління до Європи. Вона додала, що не варто мати ілюзій щодо намірів російського лідера.

Разом з Туском фон дер Ляєн закликала Європу витрачати більше коштів на власну оборону та інвестувати в європейську оборонну промисловість на тлі загроз безпеці, які створює війна Росії в Україні.

"Захист Європи є завданням для всієї Європи" , – сказала вона, додавши, що не може бути справжньої безпеки без сильної економіки.

У разі переобрання президенткою Єврокомісії, сказала фон дер Ляєн, вона запропонує серію оборонних проєктів, що становлять спільний європейський інтерес, "щоб гарантувати, що великі проєкти можуть бути розпочаті та розроблені, побудовані та розгорнуті на європейській території".