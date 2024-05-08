Журналістам відновили доступ до Ради: Стефанчук підписав розпорядження

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Верховної ради в умовах дії воєнного стану, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Відтак журналісти медіа мають можливість висвітлювати діяльність Верховної ради України безпосередньо у приміщенні українського парламенту" , - йдеться в повідомленні.

Розпорядженням затверджено положення "Про акредитацію медіа при Верховній раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".

Напередодні Стефанчук та керівник апарату Вячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у прес-центрі, зокрема, щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, після початку війни журналістам закрили доступ до Верховної ради. Також відсутня трансляція засідань парламенту на телеканалі "Рада". Через це ЗМІ змушені отримувати інформацію про хід засідання та ухвалені закони від декількох депутатів, які повідомляють про рішення. Крім того, у Раді навіть хотіли заборонити депутатам оприлюднювати цю інформацію.