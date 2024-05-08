У Пентагоні не побачили ознак підготовки РФ застосувати ядерну зброю

Зараз у Пентагоні не спостерігають ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю навіть у навчальних цілях. Про це під час відеобрифінгу заявила заступник спікера Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо жодних причин коригувати розміщення своїх ядерних сил. Ми не бачили жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю" , - зазначила Сінгх.

Вона наголосила, що Сполучені Штати вважають рішення Росії провести навчання з відпрацювання застосування нестратегічних ядерних озброєнь "абсолютно безвідповідальним" і таким, що потенційно загрожує світовій безпеці.

Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

США відреагували на загрозливу риторику Кремля. Там порадили Путіну вивести війська з України, якщо він хоче вберегти їх від ураження західною зброєю.