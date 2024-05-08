Кабмін створив штаб підготовки до наступного опалювального сезону

Уряд України сьогодні, 8 травня, створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону. Представники ключових міністерств та відомств координуватимуть всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору.﻿ З посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як зазначив український прем'єр, до складу Штабу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.

"Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів" , - зазначив Шмигаль.

Посадовець зауважує, що планується активніше залучати допомогу від партнерів і працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці.

"Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання" , - наголосив Шмигаль.

Також, як зазначає український прем'єр, сьогодні Уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, які залишилися без світла через російські атаки.

"Попереду ще багато роботи, але ми обов’язково впораємося і збережемо стійкість та міцність української енергетики" , - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, що НБУ закладає у 2024-2025 роках в прогноз дефіцит електроенергії в Україні у середньому на рівні близько 5%. Це означатиме обмеження споживання для підприємств та населення.

Як зазначалося, ситуація в енергетичному секторі України стає критичною через значні збитки, спричинені останніми нападами з боку Росії.

Також президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія практично зруйнувала всю теплову електрогенерацію України та заявив про необхідність допомоги, щоб зупинити російську агресію.