Єврокомісія: Участь країн ЄС в інавгурації Путіна не суперечить підтримці України

У Єврокомісії заявили, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій "інавгурації" Владіміра Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України. Про це на брифінгу в Брюсселі у середу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Участь дипломатів кілкох країн ЄС в "інавгурації" глави Кремля насправді не ставить під сумнів погоджену позицію ЄС щодо підтримки України у війні проти Росії, зауважив Стано.

"Ця подія у Москві була, скоріше, протокольним питанням, включно із запрошенням послів з країн у всьому світі. Велика більшість країн-членів (ЄС) вирішили не брати участь із причин, про які говорив високий представник Боррель" , – сказав Стано.

"Ми усі, 27 держав-членів, дуже чітко проголосили, що ми думали та що думаємо про ці так звані президентські вибори. Позиція дуже чітка, як і позиція щодо підтримки України" , – додав речник.

Він повторив, що участь кількох дипломатів у "протокольній події" учора в Москві не суперечить позиції ЄС про продовження підтримки України, а посол Євросоюзу у Москві на церемонії не був.

Керівник дипломатією ЄС Жозеп Боррель напередодні розповів, що дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на "інавгурацію".

За його словами, українцям та багато кому у світі буде важко зрозуміти, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на "інавгурації" в Москві.

Утім, на "інавгурацію" Путіна у вівторок, за даними ЗМІ, все ж вирішили прийти дипломати щонайменше шести країн ЄС - Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.