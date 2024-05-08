AstraZeneca відкликає по всьому світу свою COVID-вакцину

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca відкликає свою вакцину Oxford-AstraZeneca від Covid-19 у всьому світі — невдовзі після того, як визнала у судових документах, що вона може спричинити рідкісний, але небезпечний побічний ефект. Про це пише британська газета The Telegraph, повідомляє Новое время.

Вакцину вилучать у всьому світі, пише видання. У в Європейському Союзі її більше не можна буде використовувати — після того, як компанія AstraZeneca добровільно відкликала свій маркетинговий дозвіл.

Заявка на відкликання вакцини була подана ще 5 березня і набула чинності у вівторок, 7 травня 2024 року.

Подібні заявки будуть подані в найближчі місяці не лише в ЄС, але й у Великій Британії та інших країнах, які схвалили вакцину, відому як Vaxzevria.

Водночас фармацевтичний гігант AstraZeneca запевняє, що рішення про вилучення вакцини з ринків є суто комерційним. Адже вакцину Vaxzevria більше не виробляють і не постачають: її замінили оновлені і безпечніші вакцини, які борються з новими варіантами COVID-19.

Вакцина Oxford-AstraZeneca зіткнулася зі звинуваченнями в тому, що може провокувати розвиток тромбозу з тромбоцитопенією (TTS) — станом, за якого рівень тромбоцитів у крові знижується, і утворюються тромби, що може призвести до серйозних ускладнень.

30 квітня 2024 року стало відомо, що компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що вакцина дійсно може викликати цей рідкісний, але гіпотетично смертельний побічний ефект.

Це визнання стало ключовим моментом у судовому процесі, в якому десятки родин вимагають компенсації за шкоду, заподіяну їхнім близьким через використання вакцини.

Юристи, які представляють позивачів у британському суді, стверджують, що в деяких випадках компенсація може становити до 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Загальна сума позовів про відшкодування збитків оцінюється приблизно в 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

AstraZeneca визнала в суді, що її вакцина може спричинити TTS, хоча це ускладнення було відомо вже давно. Раніше цей стан називався вакцино-індукованою імунною тромботичною тромбоцитопенією (ВІТТ).

У судових матеріалах AstraZeneca зазначає, що причина, яка спричиняє таку проблему після вакцинації, невідома.

Тромбоз із синдромом тромбоцитопенії, ймовірно спровокований вакциною, пов’язують із принаймні 81 смертю у Великій Британії та сотнями випадків ускладнень. Понад 50 родин подали позов до AstraZeneca у Верховному суді Британії.

Утім, AstraZeneca наполягає, що рішення про відкликання вакцини не пов’язане з судовою справою чи її визнанням того, що препарат може спричинити ТТС. У заяві компанії йдеться:

«Ми неймовірно пишаємося роллю, яку Vaxzevria зіграла в припиненні глобальної пандемії. За незалежними оцінками, лише за перший рік використання було врятовано понад 6,5 млн життів, а по всьому світу було поставлено понад три мільярди доз».