Майже 50% жителів світу вважають достатньою західну допомогу Україні
Близько третини (34%) мешканців 52 країн світу вважають, що США, ЄС та НАТО зробили замало, щоб допомогти Україні під час російського вторгнення. Про це свідчать дані Індексу сприйняття демократії 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
При цьому половина каже, що США, ЄС та НАТО зробили достатньо для допомоги Україні (46%), а 19% вважають, що зробили надто багато.
Як зазначають автори дослідження, відчуття, що для допомоги Україні зроблено "надто мало", знижується, а частка тих, хто сказати, що зроблено "надто багато", зростає.
Ця "втома від допомоги" особливо поширена в Німеччині, де зараз є 40% респондентів, які кажуть, що "надто багато" було зроблено для допомоги Україні – найвищий показник серед усіх опитаних країн. За нею слідують Китай (37%), Австрія (37%) та Угорщина (31%).
Опитування було проведено у 53 країнах світу серед 63 тисяч респондентів.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому 2024 року відносна більшість українців (49%) заявляли, що Захід продовжує підтримувати Україну. Проте 44% вважали, що Захід утомився від України, а його підтримка слабка.