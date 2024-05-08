Кличко нагородив званням "Почесний громадянин Києва" Залужного і Ліну Костенко
Міський голова Києва Віталій Кличко, за рішенням Київради, нагородив званням "Почесний громадянин Києва" колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та поетесу Ліну Костенко, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Кличко в Telegram.
"Сьогодні (8 травня - ред.) столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного.
Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості.
Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України.
Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни".