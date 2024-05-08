Арахамія: Загальний ресурс потенційно мобілізованих ув‘язнених 15-20 тисяч

Загальний ресурс ув‘язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Сил оборони України, 15-20 тисяч, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті.

"15-20 тисяч – це загальний ресурс (ув‘язнених – УП), які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей".

Арахамія зазначив, що увʼязнених зможуть мобілізовувати після рішення суду про умовно дострокове звільнення від покарання.