Прем'єр Греції відмовився передавати Україні системи С-300 та Patriot

Греція відмовляється від передачі українським захисникам зенітних ракетних комплексів С-300 чи Patriot. Вона не має таких систем, які можна було б віддати, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю protothema заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Ми підтримуємо Україну і у нас є надлишки оборонної техніки. І це не стосується ні Patriot, ні С-300" , - заявив глава грецького уряду.

Він також додав, що такі ЗРК все ще потрібні Греції.

При цьому прем'єр Греції підкреслив, що Україна не повинна програти війну, оскільки вона є стороною, яка захищається.

Що передувало

Нагадаємо, ще наприкінці квітня журналісти розповсюджували чутки про те, що Греція може надати Україні систему ППО Patriot. Це сталося на тлі посилення ударів по українській території, у тому числі балістикою, для знищення якої необхідні подібні батареї.

ЗМІ уточнювали, що Греція може розпочати передачу у разі, якщо США нададуть їй гарантії безпеки від загрози з боку Туреччини.

Вже за кілька днів Міцотакіс спростував такі чутки, зазначивши, що його країна не може розпочати постачання такої ППО Україні.

Примітно, що 6 березня прем'єр Греції разом із президентом України Володимиром Зеленським потрапили під російський обстріл в Одесі. Балістична ракета окупантів вдарила неподалік лідерів.