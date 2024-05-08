Посол ЄС оцінила, чи є загроза допомозі Україні на тлі виборів у Європі

Країни Європи, ймовірно, збережуть допомогу Україні, незважаючи на вибори у понад 15 державах та Європарламенті, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявила посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова.

Вона наголосила, що під час виборів радикальні партії, які переважно не підтримують Україну, завжди мають шанс перемогти, але "центристи, ймовірно, утримаються".

"Підтримка України серед європейських політиків дуже стабільна зараз, те саме ми бачимо і в соцопитуваннях. І я переконана, що так само буде і після виборів" , - додала посол.

Вибори у Європі

Варто зауважити, що президентські вибори в Європі у 2024 році відбудуться у Литві, Північній Македонії, Ісландії, Фінляндії, Словаччині, Румунії та Молдові.

При цьому парламентські вибори відбудуться у Литві, Північній Македонії, Португалії, Чехії, Румунії, Хорватії, Сан-Марино, Бельгії та Австрії.

Також вибори відбудуться і в США, які є основним союзником України у війні із Росією. Від республіканців братиме участь Дональд Трамп, а від демократів - Джо Байден.

Якщо з позицією Байдена щодо допомоги Україні все очевидно, то з Трампом все складніше.