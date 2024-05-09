ISW: РФ буде використовувати радянську техніку, щоб не переходити на воєнні рейки

Російська Федерація покладається на величезні запаси техніки й іншого обладнання часів СРСР, щоб підтримувати операції і втрати в Україні на рівні, що набагато перевищує можливості нинішнього російського оборонного фонду. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що Росія не зможе мобілізувати свій оборонний фонд для поповнення запасів техніки радянських часів упродовж багатьох років.

Як аргументи наводяться дані британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (МІСД), який у лютому повідомив, що Росія здатна підтримувати нинішні темпи втрат техніки (понад 3 тис. бойових броньованих машин на рік) щонайменше протягом двох-трьох років, переважно за рахунок реактивації техніки зі складів.

За оцінками МІСД, Росія втратила понад 3 тис. бойових броньованих машин у 2023 році та близько 8 тис. з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Водночас, агресор відновив щонайменше 1180 основних бойових танків та близько 2470 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, що були розконсервовані зі складів у 2023 році.

У звіті також нагадали інформацію українського військового оглядача Костянтина Машовця про те, що російська оборонно-промислова база здатна виробляти 250-300 нових і модернізованих танків на рік та ремонтувати ще 250-300 танків на рік.