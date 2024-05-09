Путін висловив готовність застосувати стратегічну ядерну зброю

Російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на параді 9 травня звинуватив Захід в "спотворенні правди про Другу світову війну" та натякнув на готовність застосувати стратегічну ядерну зброю, повідомляє Українська правда.

Він вкотре пригрозив стратегічними силами Росії, які перебувають у бойовій готовності. Диктатор заявив, що РФ "буде робити все, щоб не досягнути глобального зіткнення", але нікому не дозволить їй погрожувати.

Також Путін традиційно звинуватив Захід у тому, що він нібито намагається спотворити правду про Другу світову війну, бо "вона заважає колоніальній політиці" та "намагається розпалювати у світі конфлікти, міжнаціональну ворожнечу, стримувати суверенні центри розвитку".

Крім того, російський диктатор стверджує, що в перші роки Великої Вітчизняної війни СРСР боровся з нацизмом сам на сам, тоді як "майже вся Європа працювала на Гітлера".

Також Путін назвав усіх учасників спецоперації героями й порівняв їх з ветеранами Другої світової війни.

Під час параду по площі провезли автономні пускові установки ракетного комплексу ЯРС.