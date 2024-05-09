У Верховній Раді ухвалили закон про інструменти народовладдя

У Верховній раді підтримали законопроєкт №7283, який запроваджує для мешканців громад кілька ефективних інструментів народовладдя. З посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

За її словами, до першої редакції законопроєкту №7283 було подано чимало правок, які зрештою були враховані і законопроєкт нарешті підтримали у Парламенті. Для продовження реформи децентралізації він - один з ключових, оскільки передбачає активну участь людей в життєдіяльності громади не лише на період виборів, а і між ними.

"Ми чітко усвідомлюємо, що деякі законодавчі зміни, необхідні для реалізації принципів народовладдя, “провисають” далеко не перший рік, якщо не десятиліття. Крім цього, багато надважливих децентралізаційних законопроєктів забуксували на рівні Конституції через війну. Але сьогодні один з них - №7283, який впроваджує необхідні ефективні інструменти народовладдя, народні депутати нарешті підтримали" , - наголосила Шуляк.

Законопроєкт №7283 передбачає запровадження для мешканців громад наступні засоби впливу на рішення щодо життєдіяльності громади:

Публічні консультації;

Громадські обговорення;

Загальні збори;

Участь громади в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету.

Крім цього, місцеві депутати будуть зобов‘язані звітувати перед мешканцями - досі це відбувалося раз на рік. Але тепер депутати будуть зобов‘язані не просто звітувати перед своєю громадою, а робити це на відкритих зустрічах, де відповідатимуть на питання, вестимуть активну дискусію, публікуватимуть свої звіти, щоб виборці бачили, що робить обраний ними місцевий депутат.

Ще одна важлива норма, яку запроваджує підтриманий сьогодні законопроєкт - запровадження місцевих референдумів. До завершення воєнного стану, згідно з Законом, вони неможливі, але після його завершення їх обов‘язково почнуть проводити.

"До такого формату волевиявлення потрібно готуватися вже сьогодні, адже таким інструментом як референдум ми будемо користуватися після перемоги. Без цього не обійтись" , - зазначила нардеп.

Також віднині більший вплив матимуть електронні петиції, оскільки їх розгляд буде відбуватися набагато оперативніше - на черговому засіданні ради, пояснила Шуляк.

За словами парламентарки, ще один важливий пункт прийнятого законопроєкту - встановлення обов’язку сільської, селищної, міської ради затверджувати статут територіальної громади. До 1 січня 2027 року ОМС мають привести у відповідність до закону чинний статут територіальної громади або затвердити новий.

Шуляк нагадала - реформа децентралізації має на меті дві найважливіші зміни. Перша - передача влади, її повноважень і, безумовно, бюджетних коштів з центрального з рівня на місцевий. Друга - забезпечити умови, щоб рішення про те, яким повинен бути устрій і розвиток конкретної громади, ухвалювали винятково її мешканці. Наслідком цього, вважає Шуляк, стане збільшення довіра до органів влади з боку громадян.