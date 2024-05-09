Україна та Ірландія почнуть переговори про безпекову угоду – Зеленський

Україна та Ірландія домовилися розпочати підготовку двосторонньої безпекової угоди у продовження декларації країн G7 про "гарантії безпеки" на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, повідомляє Європейська правда.

"Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7" , – зазначив Володимир Зеленський.

Він також розповів, що Гарріс підтвердив особисту участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Вдячний за гуманітарну та логістичну допомогу з боку Ірландії. Ми також обговорили перспективи співпраці в галузі розмінування" , – додав Зеленський.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

Нещодавно в Офісі президента заявили, що сподіваються до кінця травня фіналізувати текст угоди із США.