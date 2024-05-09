Зеленський: Нащадкам треба передати Європу, яку не зламали ні Гітлер, ні Путіну

Президент Володимир Зеленський у День Європи наголосив, що нащадкам треба передати об’єднану і мирну Європу, яку не зміг зламати диктатор Адольф Гітлер і не зможе зламати глава країни-агресорки Росії Володимир Путін.﻿ Про це він сказав під час виступу на Міжнародному саміті міст і регіонів спільно з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, повідомляє Українська правда.

"Маємо зробити все, щоб якнайшвидше завершити − і завершити справедливо − цю російську війну, яка триває на території України, але ставить своєю мішенню всю Європу, європейську єдність, весь європейський проєкт. Кожен з вас бачить, що Путін прийшов на наш землю так само, як Гітлер прийшов на землі інших народів − злочинно, неспровоковано і абсолютно потворно" , – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що нині важливо, щоб "Європа не проявляла слабкості" у своїх рішеннях.

Він наголосив, що Європа – це добровільне єднання націй, спільнот, цінностей і мільйонів дуже різних людей − і в цьому її справжня сила.

"Усі разом ми маємо й далі примножувати цю силу, дбаючи про захист життя і спільних цінностей на нашому континенті. Робити все, щоб передати дітям у спадок усю нашу Європу – мирну, об’єднану, ту, у якій справді хочеться жити і яку не зламати ані Гітлеру, ані Путіну... Вони здатні вкрасти у Європи роки миру, але не нашу спільну долю – долю тих, хто перемагає зло, захищає життя та цінує мир" , – додав Зеленський.

9 травня відзначають День Європи. В Україні це свято запровадили 8 травня 2023 року.