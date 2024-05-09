Коломойського взяли під варту у справі про замовне вбивство

Олігарх Ігор Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу.﻿ З посиланням на Ґрати, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно із рішенням Печерського райсуду він перебуватиме під вартою до 7 липня 2024-го без права на заставу.

Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" ще у 2003 році у Феодосії. Він свою провину заперечує.

Олігарх із 2 вересня перебуває в ізоляторі Служби безпеки України за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Відтак за нової підозри застава не передбачена.