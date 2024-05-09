Зеленський призначив командувача Сил підтримки ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу на посаду командувача Сил підтримки Збройних Сил України після звільнення 4 березня. Відповідний указ №315/2024 від 9 травня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України" , - йдеться у тексті указу.

Як повідомлялося, 4 березня 2024 року Президент звільнив Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ та призначив на його місце Олександра Яківця.

26 квітня Зеленський звільнив Яківця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ.