Зеленський заявив про необхідність приєднання Грузії та Білорусі до ЄС
На думку президента України Володимира Зеленського, розширення ЄС має вийти за перелік держав, що вже мають статус кандидата, але також охопити Білорусь. Про це він заявив на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою у Києві на День Європи, повідомляє Європейська правда.
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна чекає на кроки ЄС, необхідні для початку вступних переговорів з Україною, але розширення має стосуватися також інших європейських держав.
"Ми виконали всі умови для того, щоби у червні була затверджена переговорна рамка і реально почалися перемовини про вступ України до Євросоюзу. Так само важливо, щоби для інших народів, які заслуговують бути в Євросоюзі – європейська єдність дійсно працювала, щоби вони теж реалізували свій кандидатський статус", – пояснив Зеленський.
Президент України також окреслив перелік держав, які він бачить у складі майбутнього ЄС.
"Європа – це і Балкани, і Молдова, і буде обов’язково день Європи для Грузії і день Європи для Білорусі", – заявив він, уперше проголосивши бачення України щодо майбутнього вступу Білорусі до ЄС.
Примітно, що у цьому переліку держав він не назвав Туреччину, яка формально має статус кандидата, але переговори з якою зупинені.
Зеленський також додав що цю позицію поділяють і представники Європейського парламенту.
"Все це – вже відображене позиціями Європарламенту, і дійсно важливо все це реалізувати", – наголосив президент.